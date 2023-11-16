Глава "Моссад" в ближайшее время может вновь посетить Катар

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа может вновь посетить Катар в ближайшее время для обсуждения окончательного варианта сделки об освобождении заложников.

Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа может вновь посетить Катар в ближайшее время для обсуждения окончательного варианта сделки об освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила израильская газета Yedioth Ahronoth.

По ее сведениям, сделка между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС может быть заключена до конца текущей недели. Если это случится, и ее план одобрят члены кабмина Израиля, то о соглашении может быть объявлено в течение одного-двух дней.

Газета сообщает также, что переговоры между Израилем и ХАМАС продвигаются крайне тяжело, поскольку стороны не желают идти на уступки по многим аспектам. В частности, Израиль отказался объявить перемирие сроком на пять дней, как того хотел ХАМАС, а боевики в ответ сократили число заложников, которых они готовы освободить, с 80 до 50 человек.

Кроме того, Израиль требует, чтобы детей освобождали только с их матерями, а также чтобы из Газы отпустили пожилых заложников, однако не согласен выпустить из своих тюрем палестинских заключенных преклонного возраста - в качестве ответной меры ХАМАС отказался от освобождения пожилых израильтян.