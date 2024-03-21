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Глава "Моссад" обсудит в Катаре освобождение израильских заложников в Газе

Глава "Моссад" обсудит в Катаре освобождение израильских заложников в Газе Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа вылетит 22 марта в Доху, где проведет консультации с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара и шефом египетской разведки Аббасом Камелем
Другие страны
21 марта 2024 г. 23:13
Глава Моссад обсудит в Катаре освобождение израильских заложников в Газе

Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа вылетит 22 марта в Доху, где проведет консультации с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, премьер-министром Катара и шефом египетской разведки Аббасом Камелем по продвижению сделки с радикальным движением ХАМАС о возвращении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

В сообщении отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже одобрил отправку израильской делегации в Катар.

"Встреча высокопоставленных представителей пройдет в рамках переговоров в Дохе, целью которых является продвижение усилий по возвращению заложников", - пояснили в канцелярии.

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Версия на азербайджанском языке “Mossad” rəhbəri Dohada Qəzzadakı girovların qaytarılmasını müzakirə edəcək

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