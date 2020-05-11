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Глава Молдовы предложит провести президентские выборы в ноябре

Глава Молдовы предложит провести президентские выборы в ноябре

Президент Молдовы Игорь Додон предложит парламенту назначить на 1 ноября всенародные выборы главы государства. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил после состоявшегося в понедельник заседания высшего руководства страны.

"На этой неделе я предложу парламентскому большинству уже на следующем заседании парламента назначить дату выборов президента на 1 ноября. Как известно, по закону эти выборы должны состояться в период с 23 октября по 23 ноября", - сказал Додон.

Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова уже заявила, что поддержит его кандидатуру.

Ранее Молдова отказалась от выборов президента парламентом в 2016 году. Это произошло после решения Конституционного суда страны, который признал незаконной реформу 2000 года. 

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