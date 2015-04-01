Глава Молдавии: безопасность страны обеспечит лишь сближение с НАТО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Молдавский лидер Николай Тимофти считает, что сближение Молдавии с НАТО - единственный путь укрепления безопасности страны. В интервью украинским СМИ в среду он также высказался за замену миротворческих сил в Приднестровье на международных наблюдателей, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В интервью порталу "Укринформ" Тимофти назвал присутствие 14-й армии Российской Федерации в Приднестровском регионе нарушением статуса нейтралитета Молдавии, закрепленного в конституции страны. По его мнению, при налаживании сотрудничества с НАТО Кишинев должен перенять опыт стран Балтии.

"Необходимо учитывать и пример стран Балтии- бывших советских республик, которым после их вступления в НАТО обеспечена безопасность, так как статья 5 Североатлантического альянса предусматривает коллективную защиту от вооруженного нападения. В нынешнее время существуют серьезные риски для безопасности Республики Молдова, и наш шанс - это сближение и сотрудничество с НАТО", - сказал президент Молдавии.

Он считает, что нынешний формат приднестровского урегулирования несостоятелен, а миротворческие силы, по его мнению, в Зоне безопасности нужно сменить на международных наблюдателей.

"На мой взгляд, нынешний механизм урегулирования в формате "5+2" с участием международных игроков несколько устарел и сегодня демонстрирует свою несостоятельность. Считаю весьма уместным поразмыслить над возможностью повышения эффективности переговоров путем некоторых изменений формата", - добавил Тимофти.