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Глава Moderna дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Глава Moderna дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса Пандемия коронавируса может завершиться осенью будущего года, учитывая нарастающее производство вакцин.
Другие страны
23 сентября 2021 г. 13:31
Глава Moderna дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса
Стефан Бансель

Пандемия коронавируса может завершиться осенью будущего года, учитывая нарастающее производство вакцин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Бансель заявил, что если посмотреть на расширение производственных мощностей в масштабах всей отрасли за последние шесть месяцев, то к середине 2022 года "должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы".

Он добавил, что те, кто откажется от прививки, переболеют коронавирусом, поскольку доминирующий сейчас в мире штамм "дельта" довольно заразен.

Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к привычной жизни во второй половине 2022 года, гендиректор Moderna заявил, что это может произойти через год.

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