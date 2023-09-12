Глава МО Южной Кореи может подать в отставку из-за скандала вокруг гибели морпеха

Министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп изъявил желание подать в отставку на фоне скандала вокруг гибели бойца морской пехоты.

Министр обороны Республики Корея Ли Чжон Соп изъявил желание подать в отставку на фоне скандала вокруг гибели бойца морской пехоты.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.

"Я слышал, что министр Ли Чжон Соп изъявил желание уйти в отставку. В последнее время в политических кругах обсуждался [его] импичмент, он принял такое решение, чтобы не создавать вакуум в сфере безопасности", - сказал источник.

Ведущая оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" заявляла ранее, что планирует добиваться объявления импичмента министру Ли Чжон Сопу из-за расследования смерти молодого солдата морской пехоты.

Военнослужащий погиб в июле во время поисково-спасательной операции после сильных дождей в Южной Кореи. По данным СМИ, участвовавшим в мероприятиях морским пехотинцам тогда не дали спасательные жилеты. Оппозиция подозревает, что Ли Чжон Соп попытался вмешаться в ход расследования того случая. "Тобуро" контролирует большинство в парламенте.