Глава МО Японии отказался от месячной зарплаты в извинение за скандалы в войсках

Министр обороны Японии Минору Кихара принял решение отказаться от месячной зарплаты в знак раскаяния за скандалы в Силах самообороны страны.

Министр обороны Японии Минору Кихара принял решение отказаться от месячной зарплаты в знак раскаяния за скандалы в Силах самообороны страны.

Как передает Report со ссылкой на японские СМИ, об этом сам Кихара сообщил журналистам.

"Это было нарушением доверия народа и не должно было произойти. Я приношу свои глубочайшие извинения", - отметил он, подчеркнув, что отказывается от месячной зарплаты, поскольку "чувствует глубочайшую ответственность". Японское оборонное ведомство также объявило в пятницу, что вводит различные дисциплинарные взыскания, включая увольнения, понижения в звании и сокращения выплат, для 218 военнослужащих. Ранее также сообщалось, что начальник штаба морских Сил самообороны Японии Рё Сакаи уйдет в отставку из-за скандалов.

Череда скандалов затронула в первую очередь морские Силы самообороны страны. Ранее стало известно, что там происходят систематические нарушения в сфере обращения с секретными данными. В частности, в апреле Министерство обороны Японии отстранило от должности капитана одного из эсминцев за то, что он позволил не прошедшему аттестацию персоналу без квалификации обрабатывать засекреченную информацию о кораблях других стран. В результате проведенного расследования выяснилось, что подобные случаи были еще на 10 других кораблях. Некоторые японские военнослужащие также были уличены в даче платных уроков дайвинга, а некоторые - в неоплате счетов за еду и выпивку в расположенных на военных базах кафетериях.