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Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом Вооруженные силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.
Другие страны
26 мая 2023 г. 17:04
Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Вооруженные силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в Twitter.

"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими Вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией", - отметил Вучевич.

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Версия на английском языке Serbian Defense Ministry confirms army's urgent advance to administrative border with Kosovo

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