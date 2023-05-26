Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Вооруженные силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.

Вооруженные силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в Twitter.

"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими Вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией", - отметил Вучевич.