Глава МО Сербии подтвердил срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом

Вооруженные силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в Twitter.
"Президент Сербии и верховный главнокомандующий нашими Вооруженными силами Александар Вучич подписал указ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшего уровня и приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией", - отметил Вучевич.