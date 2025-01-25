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Глава МО Польши предложил тратить на оборону неизрасходованные фонды ЕС

Глава МО Польши предложил тратить на оборону неизрасходованные фонды ЕС Евросоюз должен направить неизрасходованные фонды по восстановлению после пандемии COVID-19 на оборонные расходы.
Другие страны
25 января 2025 г. 14:10
Глава МО Польши предложил тратить на оборону неизрасходованные фонды ЕС

Евросоюз должен направить неизрасходованные фонды по восстановлению после пандемии COVID-19 на оборонные расходы.

Как передает Report, с таким предложением выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству Bloomberg.

"Если мы могли позволить себе брать долги для восстановления после пандемии COVID-19, мы должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от войны", - отметил политик. Он назвал нынешний объем средств, выделяемых ЕС на оборону, - 1,5 млрд евро - "просто позорным". В качестве еще одного способа финансирования военных расходов Косиняк-Камыш предложил выпуск оборонных еврооблигаций.

Кроме того, глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что европейские страны смогут повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине, лишь увеличив оборонные расходы и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс.

"Рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность", - констатировал он.

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