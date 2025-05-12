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Глава МО Пакистана: На переговорах с Индией намерены обсудить три основных вопроса

Глава МО Пакистана: На переговорах с Индией намерены обсудить три основных вопроса Пакистан готов обсудить на переговорах с Индией в случае их проведения три ключевых вопроса, включая проблему Кашмира, трансграничный терроризм и совместное использование вод реки Инд.
Другие страны
12 мая 2025 г. 16:35
Глава МО Пакистана: На переговорах с Индией намерены обсудить три основных вопроса

Пакистан готов обсудить на переговорах с Индией в случае их проведения три ключевых вопроса, включая проблему Кашмира, трансграничный терроризм и совместное использование вод реки Инд.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Geo News сообщил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

По его словам, эти проблемы существуют последние 76 лет.

"Пакистан является крупнейшей жертвой терроризма, и эту проблему необходимо решить, как и вопрос о Кашмире, из-за которого Пакистан и Индия трижды воевали друг с другом. Вопрос об этой территории должен быть включен в повестку пакистано-индийских переговоров", - отметил он.

Глава Минобороны также сказал, что достижение 10 мая договоренности с Индией о перемирии "стало дипломатической победой, одержанной в результате демонстрации Пакистаном сдержанности и военной мощи в конфликте с этой страной".

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Версия на азербайджанском языке Pakistan müdafiə naziri: Hindistanla danışıqlarda üç əsas məsələni müzakirə etmək niyyətindəyik
Версия на английском языке Kashmir, terrorism, water on table for Pakistan-India talks: minister

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