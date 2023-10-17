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Глава МО Израиля: Боевики ХАМАС могут сдаться или все они будут убиты

Глава МО Израиля: Боевики ХАМАС могут сдаться или все они будут убиты Боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа могут сдаться или все они будут уничтожены.
Другие страны
17 октября 2023 г. 19:49
Глава МО Израиля: Боевики ХАМАС могут сдаться или все они будут убиты

Боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа могут сдаться или все они будут уничтожены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"У террористов ХАМАС есть два варианта: быть убитыми или сдаться без условий. Третьего варианта нет. Мы уничтожим террористическую организацию ХАМАС и лишим ее возможностей", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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