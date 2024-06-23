Глава МО Израиля вылетел в Вашингтон

Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон, где на встречах со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном намерен обсудить ситуацию на границе с Ливаном, конфликт в секторе Газа, включая "третью фазу" пос

Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в Вашингтон, где на встречах со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном намерен обсудить ситуацию на границе с Ливаном, конфликт в секторе Газа, включая "третью фазу" после завершения активной фазы боевых действий в анклаве, а также оборонное сотрудничество между двумя странами.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба израильского МО.

"Я отправлюсь в Соединенные Штаты по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В США я встречусь с министром обороны, госсекретарем и другими высокопоставленными должностными лицами. В ходе этих встреч я планирую обсудить развитие событий в Газе и Ливане. Мы (Израиль - ред.) готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и других районах", - заявил перед вылетом в США Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского Минобороны.

Глава МО Израиля отметил, что "переход к третьей фазе (после завершения активных боевых действий - ред.) в секторе Газа имеет большое значение". "Я буду обсуждать этот переход с официальными лицами США", - продолжил Галант. "Я знаю, что мы добьемся тесного сотрудничества с США и по этому вопросу", - добавил он, отметив, что "встречи с официальными лицами США имеют решающее значение для этой войны в секторе Газа".

В пресс-службе Минобороны добавили, что "на встречах с официальными лицами США Галант обсудит операции, необходимые для достижения целей войны против террористической организации ХАМАС, усилия по обеспечению возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС, и меры, необходимые для достижения региональной стабильности". "Он также затронет уникальные области сотрудничества между оборонными ведомствами США и Израиля, уделив особое внимание усилиям по наращиванию сил, проецированию мощи и сохранению качественного преимущества Израиля в регионе", добавили в МО.