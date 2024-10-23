Глава МО Израиля потребовал поддержки США после ожидаемого удара по Ирану

США должны поддержать Израиль после его ожидаемого удара по Ирану.

США должны поддержать Израиль после его ожидаемого удара по Ирану.

Как передает Report , об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в еврейское государство с визитом.

Во время их разговора об иранской агрессии и его террористической деятельности посредством сателлитов, рассредоточенных по всему Ближнему Востоку, министр [Галант] подчеркнул важность того, чтобы США были вместе с Израилем после атаки Израиля по Ирану. Это укрепит силу сдерживания в регионе и ослабит ось зла", - говорится в заявлении израильского Минобороны по итогам встречи.

Галант и Блинкен также обсудили ситуацию в Ливане и секторе Газа. Израильский министр рассказал об "оперативных успехах" израильской армии на различных направлениях и подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых в Газе, и отвода формирований "Хезболлах" из южных районов Ливана.