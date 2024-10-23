Глава МО Израиля потребовал поддержки США после ожидаемого удара по Ирану

США должны поддержать Израиль после его ожидаемого удара по Ирану.
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Во время их разговора об иранской агрессии и его террористической деятельности посредством сателлитов, рассредоточенных по всему Ближнему Востоку, министр [Галант] подчеркнул важность того, чтобы США были вместе с Израилем после атаки Израиля по Ирану. Это укрепит силу сдерживания в регионе и ослабит ось зла", - говорится в заявлении израильского Минобороны по итогам встречи.
Галант и Блинкен также обсудили ситуацию в Ливане и секторе Газа. Израильский министр рассказал об "оперативных успехах" израильской армии на различных направлениях и подчеркнул важность возвращения заложников, удерживаемых в Газе, и отвода формирований "Хезболлах" из южных районов Ливана.