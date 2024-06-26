Глава МО Израиля на встрече с Остином назвал Иран "величайшей угрозой" миру

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином назвал Иран "величайшей угрозой" будущему мирового сообщества и призвал США "материализовать" многолетние обязательства Вашингтона по недопущению появления у Тегерана я

Министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином назвал Иран "величайшей угрозой" будущему мирового сообщества и призвал США "материализовать" многолетние обязательства Вашингтона по недопущению появления у Тегерана ядерного оружия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Крупнейшей угрозой для будущего мира является Иран. Настало время материализовать обязательства американских администраций, принятые ими на протяжении многих лет, по недопущению обладания Ираном ядерным оружием. Время уходит", - сказал Галант. Высказывания министра обороны Израиля, сделанные им в ходе встречи с американским коллегой, распространила пресс-служба израильского МО.

"Сегодня мы находимся на перепутье, которое повлияет на весь Ближний Восток", - продолжил Галант. "В Газе мы Израиль должны работать над тем, чтобы обеспечить возвращение 120 заложников и положить конец террористическому режиму радикального движения ХАМАС. На севере на границе с Ливаном] мы полны решимости обеспечить безопасность и безопасное возвращение жителей наших населенных пунктов домой. Мы Израиль и США тесно сотрудничаем для достижения соглашения, но мы также должны обсудить готовность к любому возможному развитию событий", - добавил глава израильского МО.