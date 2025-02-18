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Глава МО Финляндии: Пока рано обсуждать отправку финских миротворцев в Украину

Глава МО Финляндии: Пока рано обсуждать отправку финских миротворцев в Украину Финляндия пока не приняла решение относительно вопроса отправки финских сил в качестве миротворцев в Украину.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 12:38
Глава МО Финляндии: Пока рано обсуждать отправку финских миротворцев в Украину

Финляндия пока не приняла решение относительно вопроса отправки финских сил в качестве миротворцев в Украину.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Yle TV1 заявил министр обороны этой страны Антти Хяккянен.

"Финляндия - прифронтовая маленькая страна, и именно поэтому мы очень тщательно это обдумываем, но в данной ситуации преждевременно даже давать оценку. Мы не приняли никаких решений. Это обсуждение находится на очень ранней стадии", - сказал он.

Хяккянен добавил, что отправка миротворцев - это не "операция в далекой развивающейся стране", речь идет о создании "сдерживающего фактора" для России.

Ранее СМИ сообщали о том, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск в Украину для помощи в обеспечении выполнения будущего мирного соглашения с Россией. Этот вопрос обсуждался и на экстренном саммите президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, где Германия, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих вооруженных сил в Украину.

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