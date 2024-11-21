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Глава миссии России при Евросоюзе покидает Брюссель

Глава миссии России при Евросоюзе покидает Брюссель Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов объявил, что покинет Брюссель.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 23:58
Глава миссии России при Евросоюзе покидает Брюссель

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов объявил, что покинет Брюссель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В рамках плановой ротации по истечении шести с половиной лет я завершаю свою командировку в Брюсселе", - заявил Логвинов на новогоднем приеме для иностранного дипкорпуса в постпредстве России.

Подводя в своей речи итоги уходящего года, Логвинов заявил: "События 2024 года подтвердили, что период безраздельного доминирования Вашингтона и его сателлитов в международных делах завершается. Однополярный и неоколониальный по своей сути мир, строившийся на монополии западных стран, уходит в прошлое. На нас с вами возложена ответственность изменить мир к лучшему, сделать его равноправным и справедливым. Хочу заверить, что Россия, будучи отдельной страной-цивилизацией, готова внести решающий вклад в обновление системы международных отношений, стать локомотивом этого объективного процесса".

Дата отъезда не названа, но, по данным агентства, это произойдет в ближайшие дни. Сама миссия продолжает свою работу.

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