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Глава миссии ЕС вызван в МИД ОАЭ из-за высказываний Борреля

Глава миссии ЕС вызван в МИД ОАЭ из-за высказываний Борреля ОАЭ раскритиковали заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего мир за пределами Евросоюза (ЕС) с джунглями.
Другие страны
18 октября 2022 г. 10:05
Глава миссии ЕС вызван в МИД ОАЭ из-за высказываний Борреля

ОАЭ раскритиковали заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего мир за пределами Евросоюза (ЕС) с джунглями.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ назвал высказывания дипломата "расистскими", а также "неуместными и дискриминационными" и потребовал объяснений от главы миссии ЕС в стране Эмиля Полсена, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

На прошлой неделе Боррель, выступая на испанском форуме Ла-Тоха, сравнил Европу с садом, в котором сочетаются политическая свобода, экономическое процветание и стремление к социальному равенству. По его словам, остальная часть мира "не является садом", а большая ее часть - "это джунгли, и джунгли могут вторгнуться в сад".

В МИД ОАЭ отметили, что заявления Борреля "способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире". "Замечания Борреля вызывают разочарование, в то время как все стороны осознают, что нужно с уважением относиться к другим религиям, культурам и этническим группам", - заявили в МИД, отметив, что необходимо помнить о таких ценностях, как плюрализм, сосуществование и терпимость.

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