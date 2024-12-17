Глава Минздрава: С 2025 года в Кыргызстане начнут проводить операции по пересадке сердца

С 2025 года в Кыргызстане начнут проводить операции по пересадке сердца.

С 2025 года в Кыргызстане начнут проводить операции по пересадке сердца.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

"В 2024 году начали успешно выполнять операции по пересадке почек и костного мозга. Мы отправили наших специалистов в Россию, Индию, Турцию для обучения трансплантации сердца. Большинство врачей уже готовы, осталось купить оборудование", - сказал он.

По его словам, в Бишкеке начато строительство Центра трансплантации и диализа, а также нового роддома на 100 коек. Они откроются весной 2025 года.