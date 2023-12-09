Глава Минздрава Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии, когда тому стало плохо.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии, когда тому стало плохо.

Как передает Report, об этом пишет издание Bild.

По информации газеты, в начале партийной конференции одному из 600 делегатов стало нехорошо, он почувствовал приступ слабости в холле конференц-зала.

"Я помог стабилизировать кровообращение, все прошло хорошо", - сообщил министр.

После делегата доставили в процедурный кабинет, где провели осмотр и оказали помощь.