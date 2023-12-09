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Глава Минздрава Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Глава Минздрава Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии, когда тому стало плохо.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 17:20
Глава Минздрава Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии, когда тому стало плохо.

Как передает Report, об этом пишет издание Bild.

По информации газеты, в начале партийной конференции одному из 600 делегатов стало нехорошо, он почувствовал приступ слабости в холле конференц-зала.

"Я помог стабилизировать кровообращение, все прошло хорошо", - сообщил министр.

После делегата доставили в процедурный кабинет, где провели осмотр и оказали помощь.

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