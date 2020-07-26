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Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех

Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность растущим числом новых случаев инфицирования коронавирусом и пообещал, что государство возместит расходы на соответствующие анализы для всех желающих.
Другие страны
26 июля 2020 г. 16:31
Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность растущим числом новых случаев инфицирования коронавирусом и пообещал, что государство возместит расходы на соответствующие анализы для всех желающих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, интервью с министром было опубликовано в воскресном выпуске газеты Le Parisien.

"Пока что нельзя говорить о наступлении второй волны, но очевидно, что уже несколько дней количество положительных результатов анализов неуклонно растет, при этом последние 13 недель оно снижалось, - констатировал он. - В ходе массовых проверок мы отметили, что нынешние пациенты моложе, чем во время первой волны. Очень большое количество бессимптомных случаев, особенно в (столичном регионе) Иль-де-Франс".

На этом фоне глава Минздрава выразил солидарность с молодыми людьми, которые желают поскорее вернуться к обычной жизни и все чаще собираются большими компаниями, но призвал их к большей осторожности и соблюдению превентивных мер. "В эту субботу я подписал распоряжение, согласно которому любой человек может пройти полностью возмещаемый (страховкой) ПЦР-тест на коронавирус без предписания врача, не имея симптомов и без уважительной причины", - проинформировал он, призвав также использовать скачиваемое на добровольной основе приложение для смартфонов, оповещающее владельца о возможном контакте с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

По словам Верана, сейчас результаты 80% тестов оглашаются в течение 36 часов, при этом отдельные случаи задержек связаны с возросшим количеством обращений граждан, которые желают отправиться за границу в летний период и вынуждены получать соответствующую справку перед полетом. Министр добавил, что сейчас во Франции количество проводимых еженедельно тестов приближается к 500 тыс., среди них 1-1,5% оказываются положительными.

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