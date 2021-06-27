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Глава минздрава Британии ушел в отставку на фоне скандала с помощницей

Глава минздрава Британии ушел в отставку на фоне скандала с помощницей Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи с своей помощницей, 43-летней женой миллионера Оливера Тресса Джиной Коладанджелои и назначением ее в совет министерства.
Другие страны
27 июня 2021 г. 00:19
Глава минздрава Британии ушел в отставку на фоне скандала с помощницей
Мэтт Хэнкок

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок ушел в отставку после скандала вокруг его связи со своей помощницей, 43-летней женой миллионера Оливера Тресса Джиной Коладанджелои и назначением ее в совет министерства.

Как передает Report, об отставке министр заявил в видеообращении в Twitter.

"Сегодня виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава. Я должен уйти в отставку", - сказал Хэнкок.

В официальном письме на имя премьер-министра бывший глава минздрава отмечает, что в данный момент ему нужно уделить больше времени семье и детям.

"Меньше всего хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Должен в это время побыть со своими детьми. Я обязан уйти в отставку", - подчеркнул министр.

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