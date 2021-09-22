Глава Минздрава Бразилии заразился коронавирусом, сопровождая президента в ООН

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом.
По информации издания, Кейрога останется в Нью-Йорке и пробудет на самоизоляции 14 дней.
Отметим, что это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару в ООН госслужащих. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США.
Все члены делегации Болсонару сдадут анализ на COVID-19 и в ближайшие дни будут работать в удаленном режиме, пишет Globo.