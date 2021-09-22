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Глава Минздрава Бразилии заразился коронавирусом, сопровождая президента в ООН

Глава Минздрава Бразилии заразился коронавирусом, сопровождая президента в ООН Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом.
Другие страны
22 сентября 2021 г. 07:58
Глава Минздрава Бразилии заразился коронавирусом, сопровождая президента в ООН
Марселу Кейрога

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождающий президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник вечером газета Globo.

По информации издания, Кейрога останется в Нью-Йорке и пробудет на самоизоляции 14 дней.

Отметим, что это уже второй случай заражения коронавирусом среди сопровождающих Болсонару в ООН госслужащих. Ранее стало известно о том, что инфекцию обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США.

Все члены делегации Болсонару сдадут анализ на COVID-19 и в ближайшие дни будут работать в удаленном режиме, пишет Globo.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin iclasına gələn Braziliyanın səhiyyə naziri koronavirusa yoluxub

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