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Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала

Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку после того, как в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди
Другие страны
20 февраля 2021 г. 05:47
Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала
Хинес Гонсалес Гарсия

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку после того, как в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди.

Как передает Report, текст заявления об отставке чиновник опубликовал в Twitter.

"Настоящим в ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с поста министра здравоохранения", - говорится в письме, адресованном президенту страны Альберто Фернандесу.

Ранее телеканал Todo Noticias сообщил, что глава государства попросил министра подать в отставку.

Комментируя скандал, Гонсалес Гарсия отметил, что, по его мнению, сложившаяся ситуация стала результатом "недоразумения".

Позднее стало известно, что президент Аргентины назначил замминистра здравоохранения Карлу Виссотти новой главой ведомства.

"Карла Виссотти, которая в настоящее время занимает пост замминистра по вопросам доступа к здравоохранению, завтра в 17:00 (00:00 по бакинскому времени) в резиденции в Оливосе вступит в должность главы Минздрава взамен Хинеса Гонсалеса Гарсии, который сегодня вечером (19 февраля) подал президенту Альберту Фернандесу заявление об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее аргентинский журналист Орасио Вербитский в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Хинесу". По данным газеты Clarin, помимо журналиста без публичной огласки и вне рамок плана иммунизации населения привились несколько законодателей и чиновников.

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