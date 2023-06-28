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Глава Минюста Венгрии подала в отставку

Глава Минюста Венгрии подала в отставку Министр юстиции Венгрии Юдит Варга подала прошение об отставке, чтобы возглавить список правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на выборах в Европарламент, запланированных в 2024 году.
Другие страны
28 июня 2023 г. 14:06
Глава Минюста Венгрии подала в отставку

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга подала прошение об отставке, чтобы возглавить список правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на выборах в Европарламент, запланированных в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Ставки на выборах в Европарламент в 2024 году будут очень высоки: необходим консервативный поворот в европейских институтах, и я хочу сыграть в этом активную роль", - сказала она.

По мнению Варги, предстоящие выборы в Европарламент будут иметь важное значение для всего континента.

"Мы должны заставить европейских правых, консерваторов поверить, что они могут победить на этих выборах", - отметила министр.

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