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Задержаны более 100 человек после теракта у суда в Стамбуле

Задержаны более 100 человек после теракта у суда в Стамбуле Свыше 100 человек задержаны по делу о теракте у дворца правосудия в Стамбуле 6 февраля. Расследование продолжается, в том числе на предмет причастности к нападению внешних сил.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 20:14
Задержаны более 100 человек после теракта у суда в Стамбуле

Свыше 100 человек задержаны по делу о теракте у дворца правосудия в Стамбуле 6 февраля. Расследование продолжается, в том числе на предмет причастности к нападению внешних сил.

Как передает Report , об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

"К настоящему времени задержаны, 102 человека, в том числе 96 по подозрению в причастности к террористической деятельности, продолжаются их допросы. Расследование ведется всесторонне, в том числе на предмет связи с внешними силами", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

Ранее сообщалось о задержании 90 человек. Дело расследует прокуратура Стамбула.

ЧП произошло около полудня 6 февраля. По данным МВД Турции, попытку совершить теракт у входа в здание дворца правосудия в районе Чаглаян предприняли двое членов террористической организации "Революционная народно-освободительная партия - фронт". Шесть человек, в том числе трое полицейских, получили ранения. Один из них впоследствии умер. Местные СМИ сообщали, что в день нападения в здании суда слушалось дело, обвиняемой по которому была сестра одной из нападавших. По версии следствия, террористы планировали освободить ее.

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Версия на азербайджанском языке İstanbuldakı terror aktından sonra 100-dən çox adam saxlanılıb

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