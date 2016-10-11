Глава минюста Турции обсудит с генпрокурором США вопрос о выдаче Гюлена

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Министр юстиции Турции Бекир Боздаг объявил о планируемой встрече во время своего визита в Соединенные Штаты 26-27 октября с генеральным прокурором США Лореттой Линч для обсуждения вопроса об аресте и экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Report, об этом заявил Боздаг журналистам во вторник.

"Я вылетаю в США 25 октября. Встреча с генеральным прокурором США запланирована на 26-27 октября. Основная цель визита — обсудить правовые документы, представленные в США в отношении основателя и руководителя FETÖ (возглавляемой Гюленом организации, которую Анкара считает террористической) и наш запрос о его временном аресте в связи с попыткой переворота", — сказал Боздаг.