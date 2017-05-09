Глава минюста Турции обсудил с коллегой из США вопрос экстрадиции Гюлена

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в рамках рабочего визита в США обсудил в Вашингтоне с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом вопрос об экстрадиции находящегося в США главы террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена, передает Reportсо ссылкой на агентство Anadolu.

Сообщается, что Боздаг проинформировал Сешнса о новых досье по "преступной деятельности течения Гюлена", переданных Вашингтону турецкой стороной. Согласно источникам в Минюсте Турции, встреча прошла в конструктивном ключе, а собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжения тесных контактов.

Поездка главы турецкого Минюста в Вашингтон была организована в преддверии запланированного на 15-17 мая визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США.