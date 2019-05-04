Глава Минюста призвал тори и лейбористов к компромиссам при согласовании сделки по Brexit

Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок призвал к компромиссам правящую Консервативную и оппозиционную Лейбористскую партии, которые ведут переговоры по согласованию вопроса о прохождении соглашения по Brexit через Палату общин.

Свою позицию глава Минюста изложил в субботу в интервью телеканалу Sky News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Обеим сторонам нужно будет пойти на компромиссы. Если мы сможем найти какие-то точки соприкосновения, то я не думаю, что нам следует пренебрегать этим [возможностью компромиссов ради достижения договоренностей]", - сказал он.

Как отмечает сам телеканал, этот призыв министра, который формально обратился к обеим партиям, следует прежде всего рассматривать как обращение к правительству Терезы Мэй с просьбой проявить больше гибкости в диалоге с оппозицией.