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Глава Минюста Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

Глава Минюста Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет подал в отставку после коррупционного скандала, связанного с арендой им квартиры у своего пасынка.
Другие страны
17 марта 2024 г. 03:38
Глава Минюста Эстонии подал в отставку из-за коррупционного скандала

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет подал в отставку после коррупционного скандала, связанного с арендой им квартиры у своего пасынка.

Как передает Report, об этом сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Причиной этого события стали попавшие в эстонскую прессу сведения о том, что Лаанет, находясь в должности министра, арендовал в Таллинне квартиру у компании пасынка за государственные деньги. За два министерских срока государство оплатило его счета за аренду на сумму более €12 000.

Согласно эстонскому закону "О борьбе с коррупцией" должностным лицам запрещено принимать решения или действовать в отношении связанных с ними лиц. В этом контексте пасынок (сын супруги - ред.) относится к родственникам, то есть связанным лицам.

"Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что личным нападкам со стороны общественности подверглись мои близкие, которые этого никак не заслужили", - заявил Калле Лаанет.

Глава эстонского правительства Кая Каллас приняла отставку и поблагодарила Лаанета за работу.

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