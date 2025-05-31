Глава Минюста Чехии подал в отставку из-за скандала с биткойнами

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку из-за скандала с криптовалютой в ведомстве.

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку из-за скандала с криптовалютой в ведомстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его данным, причиной решения Блажека подать в отставку стало дело о биткойнах на сумму около 1 млрд крон (примерно €40 млн), которые его ведомство приняло в качестве дара. Криптовалюта, предположительно, поступила от человека, осужденного, в частности, за торговлю наркотиками.

Между тем Блажек заявил, что не видит ничего противозаконного в том, что разрешил принять дар министерству. Однако, как подчеркнул политик, он не хочет навредить репутации правительства.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что высоко оценивает это решение министра. Он также поблагодарил Блажека за работу по модернизации системы правосудия республики.