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Глава Минюста Бразилии дал предшественнику неделю на возвращение из США

Глава Минюста Бразилии дал предшественнику неделю на возвращение из США Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавиу Дину дал своему предшественнику Андерсону Торресу неделю на то, чтобы вернуться из США, в противном случае намерен запустить процесс по его экстрадиции.
Другие страны
14 января 2023 г. 05:17
Глава Минюста Бразилии дал предшественнику неделю на возвращение из США

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавиу Дину дал своему предшественнику Андерсону Торресу неделю на то, чтобы вернуться из США, в противном случае намерен запустить процесс по его экстрадиции.

Как передает Report, об этом сообщает газета Globo со ссылкой на заявление чиновника.

Торресу, который с начала года занимал пост главы столичного управления безопасности, предъявлены обвинения в попустительстве после воскресных беспорядков и погромов в административных зданиях высших органов власти страны. Верховным федеральным судом выдан ордер на его арест. Сам экс-чиновник пообещал не скрываться от правосудия и самостоятельно вернуться в Бразилию.

"Если на следующей неделе явка не состоится, то, естественно, через механизмы взаимной правовой помощи мы запустим процедуры, направленные на экстрадицию", - цитирует Дину издание.

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