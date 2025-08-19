Глава Минтранса Казахстана: Уровень износа железных дорог достиг 57%

Уровень износа железных дорог Казахстана составляет 57%, на их ремонт потребуется около $185 млн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр транспорта страны Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.

"Общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети страны составляет 16 тыс. км, при этом уровень износа достигает 57%. Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей. Необходимый объем финансирования на ремонт изношенных путей составляет 1 трлн тенге (около $185 млн)", - сказал Сауранбаев.

По его словам, в данную сумму входят ремонт изношенных путей, узких мест и вокзалов.

Сауранбаев подчеркнул, что в настоящее время проводятся ремонтные работы на 11 тыс. км путей, которые будут вестись еще в течение трех последующих года.

Помимо этого, до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тыс. км.

В свою очередь, глава АО "НК Казахстан Темир Жолы" Талгат Алдыбергенов утончил, все финансовые средства будут заемные, привлеченные от банков: "КТЖ будет закрывать расходы по взятым кредитам за счет доходов нацкомпании".