Глава Минторга США считает, что экономике страны не грозит рецессия

Министр торговли США Джина Раймондо считает, что американской экономике не грозит серьезная рецессия.
По словам Раймондо, "в последние год-полтора экономика росла беспрецедентными темпами - на 5-6%". "Не думаю, что этого следует ожидать в дальнейшем", - отметила она.
"Я считаю нормальным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем к уверенному, но более равномерному росту. Поэтому я не исключаю, что в тот или иной момент рост экономики замедлится, но не вижу предпосылок для серьезной рецессии", - заявила глава американского Минторга, отметив, что серьезную проблему представляет высокая инфляция.
По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале 2022 года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. С целью борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) США в середине июня повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%.