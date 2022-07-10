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Глава Минторга США считает, что экономике страны не грозит рецессия

Глава Минторга США считает, что экономике страны не грозит рецессия Министр торговли США Джина Раймондо считает, что американской экономике не грозит серьезная рецессия.
Другие страны
10 июля 2022 г. 22:31
Глава Минторга США считает, что экономике страны не грозит рецессия

Министр торговли США Джина Раймондо считает, что американской экономике не грозит серьезная рецессия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

По словам Раймондо, "в последние год-полтора экономика росла беспрецедентными темпами - на 5-6%". "Не думаю, что этого следует ожидать в дальнейшем", - отметила она.

"Я считаю нормальным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем к уверенному, но более равномерному росту. Поэтому я не исключаю, что в тот или иной момент рост экономики замедлится, но не вижу предпосылок для серьезной рецессии", - заявила глава американского Минторга, отметив, что серьезную проблему представляет высокая инфляция.

По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале 2022 года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. С целью борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (ФРС) США в середине июня повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%.

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