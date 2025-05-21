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Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала после шутки о рисе

Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала после шутки о рисе Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это сообщил журналистам, что подал в отставку из-за громкого скандала, разгоревшегося после его высказываний о рисе, которые вызвали острую критику в обществе.
Другие страны
21 мая 2025 г. 04:15
Глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала после шутки о рисе

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это сообщил журналистам, что подал в отставку из-за громкого скандала, разгоревшегося после его высказываний о рисе, которые вызвали острую критику в обществе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, на освободившийся пост будет назначен пользующийся популярностью среди населения молодой политик Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми.

В команде главы правительства Сигэру Исибы, пришедшего к власти осенью 2024 года, Коидзуми возглавлял избирательный комитет Либерально-демократической партии (ЛДП), но ушел в отставку после провального выступления партии на досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

Громкий скандал разразился вокруг Это в минувшие выходные, когда он на одном из мероприятий в шутливой форме сказал, что не покупает рис, потому что его семье его дарят в таких количествах, "что впору даже продавать". На фоне подорожания этого основного в рационе японцев продукта заявление политика вызвало острейшую критику в соцсетях, а затем и со стороны оппозиции и даже самого премьера.

Исиба извинился за слова министра, но поначалу отверг призывы к отставке. Позднее оппозиционные партии сошлись во мнении, что Это должен покинуть свой пост, и пригрозили вотумом недоверия главе Минсельхоза. Правящая ЛДП и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто" не располагают большинством в ключевой нижней палате парламента, формируя правительство меньшинства.

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