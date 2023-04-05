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Глава Минсельхоза Польша уходит в отставку из-за проблем с поставками зерна

Глава Минсельхоза Польша уходит в отставку из-за проблем с поставками зерна Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Хенрик Ковальчик объявил, что уходит со своего поста.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 13:53
Глава Минсельхоза Польша уходит в отставку из-за проблем с поставками зерна

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Хенрик Ковальчик объявил, что уходит со своего поста.

Как передает Report, об этом пишет издание Gazeta.pl.

"Я уже принял решение. Я подал в отставку с должности министра сельского хозяйства, видя, что основная просьба фермеров не будет выполнена Европейским Союзом", - сказал он.

Издание отмечает, что отставка может быть связана с проблемой украинского зерна, которое в больших количествах поставляется в Польшу, значительно снижая цены на польское сырье. Польские фермеры протестуют против неконтролируемого импорта зерна. Они утверждают, что большая часть импортируемого зерна, вопреки заявлениям правительства, остается в Польше, что наносит убытки местным производителям.

Ковальчик заявил, что ЕС несет ответственность за проблему импорта зерна. 31 марта Польша потребовала восстановить пошлины, но Евросоюза решил сохранить беспошлинную торговлю еще на год. И именно на это решение властей ЕС Ковальчик указал как непосредственную причину своего решения об отставке.

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