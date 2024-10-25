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Глава Минобороны: ВС Британии не готовы к войне

Глава Минобороны: ВС Британии не готовы к войне Министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооруженные силы королевства не готовы к войне.
Другие страны
25 октября 2024 г. 06:44
Глава Минобороны: ВС Британии не готовы к войне

Министр обороны Великобритании Джон Хили впервые открыто признал, что вооруженные силы королевства не готовы к войне.

Как передает Report, об этом он заявил в подкасте европейского издания Politico.

Он возложил ответственность за это на правительство консерваторов, находившееся у власти с 2010 года по июль 2024 года.

"Соединенное Королевство, как и многие другие страны, перешло в режим высокой адаптированности и готовности к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы сражаться, то мы не в состоянии осуществлять сдерживание, - заявил министр. - Все это лежит в основе логики НАТО. Мы должны не только быть способны защищать других членов альянса, но, что более важно, быть более эффективны в сдерживании любой будущей агрессии".

Хили подчеркнул, что в течение последних 10 лет британские ВС последовательно сокращались и страдали из-за хронического недофинансирования. Он также повторил, что их состояние оказалось еще хуже, чем ожидало правительство лейбористов, сформированное по итогам июльских выборов.

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