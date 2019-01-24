Глава Минобороны Венесуэлы заявил, что армия не признает Гуаидо президентом

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Армия не признает спикера парламента Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

"Мы, солдаты Родины, не принимаем президента, навязанного в тени темных интересов и самопровозглашенного вне закона. Национальные боливарианские вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета", - написал он в Twitter.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.