Глава Минобороны Великобритании заявил о готовности страны сражаться с Россией

Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик, чтобы иметь возможность "вступить в прямое столкновение с Россией".

Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик, чтобы иметь возможность "вступить в прямое столкновение с Россией".

Как передает Report со ссылкой на Daily Express, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Стратегический оборонный обзор, который будет опубликован 2 июня, изложит видение того, как наши силы должны реагировать, а также как мы можем обеспечить безопасность британского народа... Это послание Москве. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", - заявил глава ведомства.

По решению правительства, Великобритания вложит 1,5 млрд фунтов в строительство шести фабрик по производству оружия. Министр обороны рассказал о планах страны вкладывать в производство боеприпасов до 6 млрд фунтов в год в течение созыва парламента.

Ранее The Guardian писала, что в обзоре, который будет опубликован 2 июня, Великобритания объявит о наступлении "новой эры угроз". Предположительно главной угрозой нацбезопасности государства в нем назовут Россию. Также в документе повторят обязательство об увеличении оборонного бюджета страны до 2,5% ВВП к 2027 году, принятое премьер-министром Киром Стармером в феврале.