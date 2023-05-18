Глава Минобороны Великобритании выразил желание стать новым генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес был бы счастлив стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес был бы счастлив стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, свое мнение он высказал в четверг немецкому агентству DPA.

"Я всегда говорил, что это хорошая работа. Это работа, которая мне бы понравилась", - отметил Уоллес. "Итак, быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой, а альянс чрезвычайно важен для нашей общей безопасности. Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам", - подчеркнул глава Минобороны Соединенного Королевства.

При этом Уоллес дал понять, что его нынешняя должность также удовлетворяет его.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост после истечения срока его полномочий осенью 2023 года. Также он выразил уверенность, что страны альянса смогут найти ему отличного преемника. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий. Как отмечало агентство, он уже трижды делал это и занимает пост генсека с конца 2014 года.