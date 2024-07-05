Глава Минобороны Великобритании признал поражение консерваторов на выборах

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела поражение на прошедших 4 июля выборах в парламент.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что правящая в Великобритании Консервативная партия потерпела поражение на прошедших 4 июля выборах в парламент.

Как передает Report , выступление главы оборонного ведомства транслировал телеканал Sky News.

"Очевидно, что у Великобритании утром будет новое правительство. И я переживаю, что если оно быстро не возьмет на себя обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону, то наши вооруженные силы могут страдать точно так же, как наши друзья в Украине", - сказал политик, который минутами ранее сам лишился депутатского мандата на выборах. В Палате общин Шэппс заседал с 2005 года.

Высказывание уходящего министра было направлено в адрес оппозиционной Лейбористской партии. Вероятнее всего, именно она победит на выборах и уже 5 июля сформирует правительство.

Лейбористы поддерживают идею повысить расходы на оборону до 2,5% ВВП с нынешних 2,2%. Однако они не указывают точного срока, когда намерены сделать это. Консерваторы же ранее объявили, что планируют довести расходы до такого уровня к 2030 году.