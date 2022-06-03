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Глава Минобороны Великобритании подтвердил планы передать Украине РСЗО M270

Глава Минобороны Великобритании подтвердил планы передать Украине РСЗО M270 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.
Другие страны
3 июня 2022 г. 00:28
Глава Минобороны Великобритании подтвердил планы передать Украине РСЗО M270

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его высказывания приводит телеканал CNN.

"По мере того, как тактика России меняется, мы должны вносить изменения в нашу поддержку Украины. Эти высокоэффективные РСЗО дадут возможность украинцам защититься от российской артиллерии", - сказал он.

Телеканал отмечает, что данное решение было скоординировано с отправкой США Киеву РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

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