Глава Минобороны Великобритании подтвердил планы передать Украине РСЗО M270

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаст Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км.
"По мере того, как тактика России меняется, мы должны вносить изменения в нашу поддержку Украины. Эти высокоэффективные РСЗО дадут возможность украинцам защититься от российской артиллерии", - сказал он.
Телеканал отмечает, что данное решение было скоординировано с отправкой США Киеву РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).