О нас

Глава Минобороны Украины обсудил с американским коллегой усиление ПВО ВСУ

Глава Минобороны Украины обсудил с американским коллегой усиление ПВО ВСУ Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 02:44
Глава Минобороны Украины обсудил с американским коллегой усиление ПВО ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом украинский министр сообщил в своем Twiiter-аккаунте.

А. Резников отметил, что телефонный разговор с американским коллегой состоялся сразу после того, как РФ выпустила по территории Украины более 70 ракет.

"Хочу выразить огромную благодарность министру обороны США, которому искренне небезразлична ситуация в Украине. Во время нашего телефонного звонка сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", - говорится в публикации.

Также А. Резников поблагодарил Штаты за постоянную поддержку Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Ukraynanın müdafiə nazirləri telefonla danışıb

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi