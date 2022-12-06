Глава Минобороны Украины обсудил с американским коллегой усиление ПВО ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.

Как передает Report , об этом украинский министр сообщил в своем Twiiter-аккаунте.

А. Резников отметил, что телефонный разговор с американским коллегой состоялся сразу после того, как РФ выпустила по территории Украины более 70 ракет.

"Хочу выразить огромную благодарность министру обороны США, которому искренне небезразлична ситуация в Украине. Во время нашего телефонного звонка сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", - говорится в публикации.

Также А. Резников поблагодарил Штаты за постоянную поддержку Украины.