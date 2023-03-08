Глава минобороны Украины: Киев ожидает получить 1 млн снарядов и ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов, средств противовоздушной обороны, а также ускоренных поставок бронированной техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов, средств противовоздушной обороны, а также ускоренных поставок бронированной техники.

Как передает Report, об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Резникова, 8 марта в Стокгольме главы миноборон стран ЕС обсудят приоритеты в военной помощи для Украины.

«Я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии – прим. ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм», - сказал украинский министр.