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Глава минобороны Украины: Киев ожидает получить 1 млн снарядов и ПВО

Глава минобороны Украины: Киев ожидает получить 1 млн снарядов и ПВО Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов, средств противовоздушной обороны, а также ускоренных поставок бронированной техники.
Другие страны
8 марта 2023 г. 17:22
Глава минобороны Украины: Киев ожидает получить 1 млн снарядов и ПВО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов, средств противовоздушной обороны, а также ускоренных поставок бронированной техники.

Как передает Report, об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Резникова, 8 марта в Стокгольме главы миноборон стран ЕС обсудят приоритеты в военной помощи для Украины.

«Я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии – прим. ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм», - сказал украинский министр.

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