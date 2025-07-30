Глава Минобороны Украины: Чехия готовит новые пакеты военной помощи

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с советником премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томашем Пояром, в ходе которой стороны обсудили поставки Киеву боеприпасов и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с советником премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томашем Пояром, в ходе которой стороны обсудили поставки Киеву боеприпасов и сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.

"Чешская сторона проинформировала о подготовке новых пакетов военной помощи, которые существенно усилят ПВО, РЭБ и дальнобойные способности", - сказал он.

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что во время встречи стороны сосредоточились на обеспечении наиболее насущных потребностей украинской армии. "Чешская инициатива стала чрезвычайно важным инструментом поставки снарядов ключевых калибров", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что подробно обсуждались будущие поставки, конкретные графики и планы, как на этот год, так и в 2026 году. "Вместе с Чехией будем развивать механизмы чешской инициативы, чтобы наши воины были обеспечены необходимыми снарядами", - добавил Шмыгаль.

Министр также акцентировал на другом перспективном направлении - сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

"Уже создаем совместные предприятия и реализуем ряд важных проектов, в частности по производству снарядов и винтовок Bren 2 в Украине. С чешской делегацией проанализировали возможности запуска новых проектов в Чехии с участием ведущих украинских компаний для поддержки Сил обороны Украины", - отметил Шмыгаль.