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Глава Минобороны Турции: Ограничения на экспорт - угроза для безопасности НАТО

Глава Минобороны Турции: Ограничения на экспорт - угроза для безопасности НАТО Турция входит в число членов НАТО, вносящих наибольший вклад в миссии военно-политического блока. Несмотря на это, некоторые из союзников ввели экспортные ограничения в отношении Турции, что, безусловно, недопустимо.
Другие страны
17 июня 2023 г. 12:07
Глава Минобороны Турции: Ограничения на экспорт - угроза для безопасности НАТО

Турция входит в число членов НАТО, вносящих наибольший вклад в миссии военно-политического блока. Несмотря на это, некоторые из союзников ввели экспортные ограничения в отношении Турции, что, безусловно, недопустимо.

Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе.

Министр напомнил, что эти рестрикции оказывают негативное влияние не только на безопасность Турции, но и достижение целей, определенных НАТО для стран-участниц Альянса: "То есть, налицо негативное влияние на безопасность всего блока", - сказал Гюлер.

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