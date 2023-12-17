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Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов

Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов Министр обороны США Ллойд Остин намерен объявить в ходе ближневосточного турне о планах операции по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников-хуситов в Красном море.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 17:55
Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов

Министр обороны США Ллойд Остин намерен объявить в ходе ближневосточного турне о планах операции по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников-хуситов в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона.

По данным издания, операция будет называться "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian). Она будет носить "многонациональный" характер. О том, корабли каких стран могут принять в ней участие — не сообщается.

В рамках турне глава американского ведомства посетит Израиль, Бахрейн, Катар, Кувейт и американский авианосец US Gerald Ford, патрулирующий в Восточном Средиземноморье.

The War Zone отмечает, что такая информация появилась после того, как 16 декабря американские и британские эсминцы перехватили 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Сейчас юг Красного моря патрулируют американские эсминцы USS Carney и USS Mason, британский HMS Diamond, а также французский фрегат FS Languedoc. Немецкое издание Bild сообщало, что Германия намерена отправить на патруль в Красном море фрегат F221 Hessen.

На фоне войны в секторе Газа атаки на суда в Красном море участились. Йеменские хуситы, поддерживающие ХАМАС, атакуют израильские позиции и заявляют, что будут проводить операции против судов, связанных с Израилем. После таких заявлений несколько коммерческих судов в Красном море были атакованы. В связи с этим перевозчики отказываются от грузоперевозок через Суэцкий канал.

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