Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов

Министр обороны США Ллойд Остин намерен объявить в ходе ближневосточного турне о планах операции по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников-хуситов в Красном море.

Министр обороны США Ллойд Остин намерен объявить в ходе ближневосточного турне о планах операции по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников-хуситов в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона.

По данным издания, операция будет называться "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian). Она будет носить "многонациональный" характер. О том, корабли каких стран могут принять в ней участие — не сообщается.

В рамках турне глава американского ведомства посетит Израиль, Бахрейн, Катар, Кувейт и американский авианосец US Gerald Ford, патрулирующий в Восточном Средиземноморье.

The War Zone отмечает, что такая информация появилась после того, как 16 декабря американские и британские эсминцы перехватили 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Сейчас юг Красного моря патрулируют американские эсминцы USS Carney и USS Mason, британский HMS Diamond, а также французский фрегат FS Languedoc. Немецкое издание Bild сообщало, что Германия намерена отправить на патруль в Красном море фрегат F221 Hessen.

На фоне войны в секторе Газа атаки на суда в Красном море участились. Йеменские хуситы, поддерживающие ХАМАС, атакуют израильские позиции и заявляют, что будут проводить операции против судов, связанных с Израилем. После таких заявлений несколько коммерческих судов в Красном море были атакованы. В связи с этим перевозчики отказываются от грузоперевозок через Суэцкий канал.