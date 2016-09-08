Глава минобороны США: ливийская армия скоро освободит Сирт от ИГ

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ливийские вооруженные силы близки к освобождению города Сирт от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минобороны США Эштон Картер на пресс-конференции в Лондоне.

По словам Картера, на текущий момент боевики ИГ удерживают лишь незначительную часть города.

"Я ожидаю, что они (ливийские войска) в скором времени очистят город от остатков сопротивления", — цитирует Картера агентство. Он также отметил, что после окончательного освобождения города США не намерены прекращать содействие армии Ливии.

Операция против террористов в прибрежном ливийском городе Сирт продолжается несколько месяцев.