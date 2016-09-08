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    Глава минобороны США: ливийская армия скоро освободит Сирт от ИГ

    Я ожидаю, что они в скором времени очистят город от остатков сопротивления

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ливийские вооруженные силы близки к освобождению города Сирт от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минобороны США Эштон Картер на пресс-конференции в Лондоне.

    По словам Картера, на текущий момент боевики ИГ удерживают лишь незначительную часть города.

    "Я ожидаю, что они (ливийские войска) в скором времени очистят город от остатков сопротивления", — цитирует Картера агентство. Он также отметил, что после окончательного освобождения города США не намерены прекращать содействие армии Ливии.

    Операция против террористов в прибрежном ливийском городе Сирт продолжается несколько месяцев. 

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