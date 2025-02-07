Глава Минобороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Российская сторона сможет сохранить базы в Хмеймим и Тартусе, если это будет выгодно для Сирии.

Российская сторона сможет сохранить базы в Хмеймим и Тартусе, если это будет выгодно для Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава оборонного ведомства САР Мархаф Абу Касра.

"Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да", - сказал министр в интервью газете The Washington Post.

Кроме того, по его словам, отношение Москвы к новому сирийскому правительству с момента ухода с поста президента Сирии Башара Асада "значительно улучшилось".

Министр также указал, что Дамаск в настоящее время рассматривает возможность оборонных соглашений с разными странами.