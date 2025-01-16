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Глава Минобороны Швеции сообщил о присутствии представителей ведомства в Украине

Глава Минобороны Швеции сообщил о присутствии представителей ведомства в Украине Представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции по оборонным закупкам уже присутствуют в Украине.
Другие страны
16 января 2025 г. 12:59
Глава Минобороны Швеции сообщил о присутствии представителей ведомства в Украине

Представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции по оборонным закупкам уже присутствуют в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью изданию The Kyiv Independent.

Министр не уточнил, сколько представителей ведомства находятся на Украине и когда они прибыли в страну. При этом он отметил, что Швеция не исключает возможность обучения украинских войск на территории Украины. "Мы думаем, будет хорошо, если мы сможем прийти к единству по этому вопросу, это сейчас обсуждается в нескольких разных точках в Европе", - сказал Йонсон.

В 2024 году Украина подписала первый прямой контракт на закупку вооружений с неназванной шведской компанией. Какие-либо детали контракта в сообщении не уточнялись. Соглашение было заключено при содействии управления материально-технического снабжения Министерства обороны Швеции. Контракт был подписан в рамках сотрудничества, установленного между шведским ведомством и Агентством оборонных закупок Украины на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.

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Версия на английском языке Swedish defense minister announces presence of department reps in Ukraine

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