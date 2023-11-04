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Глава Минобороны Швеции подтвердил поставку восьми САУ Archer Украине

Глава Минобороны Швеции подтвердил поставку восьми САУ Archer Украине Восемь шведских самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer поставлены в Украину.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 10:34
Глава Минобороны Швеции подтвердил поставку восьми САУ Archer Украине

Восемь шведских самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer поставлены в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью радиостанции Sveriges сообщил министр обороны Пол Йонсон.

"Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью", - сказал министр.

В середине августа правительство Швеции объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон (314 млн долларов). Речь шла о боеприпасах для поставленной Киеву военной техники, включая БМП CV 90, о запчастях для танков Strv 122 и САУ Archer. С февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), в том числе 17 млрд крон (1,67 млрд долларов) военной помощи.

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Версия на английском языке Swedish defense minister confirms delivery of 8 Archer self-propelled guns to Ukraine

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